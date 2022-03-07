Привычное дело. ВСУ сбили очередной вертолет россиян - ФОТО
Рожденные ползать летать не должны
Сухопутные силы ВСУ сообщили, что украинские воины сбили еще один вертолет агрессора. Попадение произошло возле Вышгорода, недалеко от Киева. Модель сбитого вертолета не называется, но на опубликованном фото заметно, что пилот успел катапультироваться.
Заметим, что в ночь на понедельник, 7 марта морские пехотинцы накрыли аэродром недалеко от Херсона, на котором россияне обустроили собственную базу, в результате чего были уничтожены десятки вражеских вертолетов.
В общем, по состоянию на утро 7 марта Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении 68 российских вертолетов с момента вторжения 24 февраля.
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