УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Привычное дело. ВСУ сбили очередной вертолет россиян - ФОТО
В тренде

Привычное дело. ВСУ сбили очередной вертолет россиян - ФОТО

Общие новости
(2 голосов)

Рожденные ползать летать не должны

Привычное дело. ВСУ сбили очередной вертолет россиян - ФОТО

Новина українською

Сухопутные силы ВСУ сообщили, что украинские воины сбили еще один вертолет агрессора. Попадение произошло возле Вышгорода, недалеко от Киева. Модель сбитого вертолета не называется, но на опубликованном фото заметно, что пилот успел катапультироваться.

Заметим, что в ночь на понедельник, 7 марта морские пехотинцы накрыли аэродром недалеко от Херсона, на котором россияне обустроили собственную базу, в результате чего были уничтожены десятки вражеских вертолетов.

В общем, по состоянию на утро 7 марта Генштаб ВСУ сообщал об уничтожении 68 российских вертолетов с момента вторжения 24 февраля.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...