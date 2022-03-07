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Bloomberg: Германия и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

Общие новости
(1 голосов)

Видно, кто готов подставить плечо, а кто просто друг на словах

Bloomberg: Германия и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС

UA-Футбол
Новина українською

Руководство Европейского союза заявило, что в ближайшие дни организация рассмотрит заявку Украины о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако как сообщает издание Bloomberg, не все поддерживают евроинтеграцию Украины. Речь идет о том, что "ряд стран –против предоставления Украине статуса кандидата на вход в ЕС". Среди этих стран – Германия и Нидерланды.

Добавим, что ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, которую предложили чиновники Словакии и Польши. За евроинтеграцию Украины выступают балтийские страны, также Венгрия, которая, впрочем, блокирует поставки оружия Украине по своей территории.

Добавим, что на фоне войны Украины с Россией заявку на вход в ЕС (по ускоренной процедуре) подали Молдова и Грузия. Эти страны не поддержали санкции против России.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Forsaken (Черкаси)
07.03.2022 в 16:52
Нідерланди кажуть дякую за Цемаха, тут нічого сказати. Подякуємо дЄрмаку і тим хто його привів до влади. А Німці то двигун євро економіки, вони ще Поляків і Румунів переварюють, та і про-москальське лоббі там гарно чути. І це не єдині противники. Але не падаємо духом, все буде добре!
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 16:41
Скорее всего сказывается наша тотальная коррупция...
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0
-3

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