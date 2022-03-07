Bloomberg: Германия и Нидерланды против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС
Видно, кто готов подставить плечо, а кто просто друг на словах
Руководство Европейского союза заявило, что в ближайшие дни организация рассмотрит заявку Украины о предоставлении ей статуса кандидата на вступление в ЕС. Однако как сообщает издание Bloomberg, не все поддерживают евроинтеграцию Украины. Речь идет о том, что "ряд стран –против предоставления Украине статуса кандидата на вход в ЕС". Среди этих стран – Германия и Нидерланды.
Добавим, что ранее Украина подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре, которую предложили чиновники Словакии и Польши. За евроинтеграцию Украины выступают балтийские страны, также Венгрия, которая, впрочем, блокирует поставки оружия Украине по своей территории.
Добавим, что на фоне войны Украины с Россией заявку на вход в ЕС (по ускоренной процедуре) подали Молдова и Грузия. Эти страны не поддержали санкции против России.
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