Главнокомандующий ВСУ: Человеческая жизнь - наш высочайший приоритет. Этим мы отличаемся от врага

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал оказавшихся в оккупации граждан Украины уничтожать врага, а также обратился к командирам украинского войска с требованием беречь личный состав.

"Дорогие братья и сестры!

Спасибо каждому и каждой из вас. Вы показали всему миру, как следует бороться за свободу и родную землю. Горжусь быть с вами в одном строю. Воины-герои, города-герои – это наша реальность. Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно.

Враг деморализован и истощен. Его планы на блицкриг, смену власти и внешнеполитического курса Украины разрушены. Используя сложную оперативно-стратегическую обстановку, российские оккупационные войска все же продолжают наращивать усилия на южном направлении и не оставляют попыток окружения Киева.

Стойкая оборона наших городов - Чернигова, Харькова, Николаева, Сум, Мариуполя - и национальное сопротивление не позволяют противнику развить успех. На сколько бы километров враг не продвинулся вглубь нашей территории, удержать ее он не сможет. Я призываю жителей оккупированных районов приобщаться к движению сопротивления. У вас есть оружие, боеприпасы и мотивация. Защитите родной дом!

Украинское небо героически охраняется воздушными силами и средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск. Они уже нанесли и продолжают наносить значительные потери группировке средств воздушного нападения противника.

Основой нашего сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление. Я обращаюсь к командирам – берегите личный состав! Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения обстановки! Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет. Этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не подбирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления.

Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем, за что и за кого воюем. Помните, Украина держится на наших плечах! Слава Украине!".

Напомним, 4 марта Президент Украины присвоил Валерию Залужному звание генерала.