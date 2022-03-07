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Если у вас исчезла мобильная связь: мобильные операторы Украины создали национальный роуминг

Общие новости
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(1 голосов)

Полезно во время войны

Если у вас исчезла мобильная связь: мобильные операторы Украины создали национальный роуминг

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Во время боевых действий на территории Украины не всегда работает мобильная связь. Для облегчения коммуникации самые крупные операторы решили объединиться и создать национальный роуминг.

Теперь можно переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно недоступна, сообщает на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская. Благодаря этому можно будет и дальше звонить и отправлять SMS.

Как подключиться:

1. Отключить автовыбор сети

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность прохождения звонка, SMS

Если не удается подключиться к сети другого оператора, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить.

Важно: ежедневно старайтесь вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Первоначально роуминг будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины. В ближайшее время национальный роуминг заработает для абонентов предоплаты.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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DesnaUA (Чернигов)
07.03.2022 в 17:30
В Полтаве , Днепре, Кропивницком активные боевые действия?Вы серьезно?Их первыми включат?А в Чернигове мы палкой с крапивой воюем?Интересное распределение блдь!!!
Ответить
0
0
DesnaUA (Чернигов)
07.03.2022 в 17:30
В Полтаве , Днепре, Кропивницком активные боевые действия?Вы серьезно?Их первыми включат?А в Чернигове мы палкой с крапивой воюем?Интересное распределение блдь!!!
Ответить
0
0

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