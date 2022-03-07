Если у вас исчезла мобильная связь: мобильные операторы Украины создали национальный роуминг
Полезно во время войны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во время боевых действий на территории Украины не всегда работает мобильная связь. Для облегчения коммуникации самые крупные операторы решили объединиться и создать национальный роуминг.
Теперь можно переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно недоступна, сообщает на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская. Благодаря этому можно будет и дальше звонить и отправлять SMS.
Как подключиться:
1. Отключить автовыбор сети
Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор
iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети
2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL
3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть
4. Проверить возможность прохождения звонка, SMS
Если не удается подключиться к сети другого оператора, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить.
Важно: ежедневно старайтесь вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.
Первоначально роуминг будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины. В ближайшее время национальный роуминг заработает для абонентов предоплаты.
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