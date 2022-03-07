Если у вас исчезла мобильная связь: мобильные операторы Украины создали национальный роуминг

Во время боевых действий на территории Украины не всегда работает мобильная связь. Для облегчения коммуникации самые крупные операторы решили объединиться и создать национальный роуминг.

Теперь можно переключаться на сеть других украинских операторов, если своя сеть временно недоступна, сообщает на своей странице в фейсбуке пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская. Благодаря этому можно будет и дальше звонить и отправлять SMS.

Как подключиться:

1. Отключить автовыбор сети

Android: Настройки – Мобильная сеть (или Подключение) – Оператор

iOS: Параметры – Сотовые данные – Выбор сети

2. Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL

3. Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть

4. Проверить возможность прохождения звонка, SMS

Если не удается подключиться к сети другого оператора, попытайтесь перезагрузить телефон и повторить.

Важно: ежедневно старайтесь вернуться (подключиться) к сети своего оператора. Вручную или включение автовыбора сети.

Первоначально роуминг будет доступен для абонентов контрактной формы обслуживания в зоне активных боевых действий: Харьковская, Херсонская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Кировоградская, Николаевская области. Далее в Черниговской, Житомирской, Черкасской и Винницкой областях и затем по всей территории Украины. В ближайшее время национальный роуминг заработает для абонентов предоплаты.