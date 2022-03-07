ВСУ и ТРО отбили атаку на николаевский аэропорт. Командование рф сбежало

Украинские войска отбили атаку в направлении аэропорта в Николаеве. Эту информацию подтвердил голова военной областной администрации Николаевской области Виталий Ким на своей странице в телеграм.

"Там даже танковый бой завязался. Они [орки] отступают и разбегаются. Насколько я понял, у них остался один из трёх танков, они в районе Баловного, туда к лесу, понимают, что зажаты, поэтому пошли прятаться по домам, порядка двадцати человек.

Сообщайте на 102, если увидите. Если будут что-то говорить, можете сказать, чтобы сдавались. Им ничего не будет, пускай сдаются по-мирному, они всё равно зажаты там. Командование их бросило, за ним вертолёты прилетели. Будете их видеть, передайте, что нам главное, чтобы не было жертв: пускай сдают танк и оружие, всех тихонечко заберём", - сказал Ким.