Подоляк - о переговорах с РФ: Все будет так, как нужно Украине и нашим людям
Позиция правильного человека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Представитель главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который также является участником команды, ведущей переговоры с представителями страны-агрессора, перед началом третьего раунда переговоров записал видео в своем твиттере. Так, Подоляк отметил, что силой доказать у рф ничего не получится.
"Начнем диалог с представителями страны, до сих пор считающей, что в XXI веке можно силой выбить какие-то результаты надолго. Мы попытаемся доказать, что это не так".
Кроме того, чиновник также попросил украинцев не обращать внимания на все пророссийские фамилии, кружащиеся вокруг украинской власти: Януковича, Бойко, Мураева и Кивы.
"Прошу вас не обращать внимание на все эти фейки с какими-то фамилиями Януковича, Бойко, или кого они там еще хотят назначить спецпредставителями по Украине. Типа Мураева или Киву. Все будет так, как нужно Украине и так, как надо, нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает", – отметил Подоляк.
Напомним, что прямо в эти минуты проходит встреча между представителями Украины и орками. Раньше была информация, что наркоманы из россии, чтобы виктор янукович снова стал президентом суверенной Украины. Впоследствии авторитетный инсайдер Bellingcat Христо Грозев писал, что на кремле хотят, чтобы должность Премьер-министра занимал Юрий Бойко.
За кілька хвилин почнемо розмовляти з представниками країни, яка всерйоз вважає, що масштабне насильство над мирним населенням – це аргумент. Доведемо, що це не так. Не звертайте уваги на різні токсичні прізвища на кшталт Янукович, Бойко, Мураєв, які тягнуть по дурості росіяни. pic.twitter.com/t6tOqrHzFv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
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