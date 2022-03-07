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Подоляк - о переговорах с РФ: Все будет так, как нужно Украине и нашим людям

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Подоляк - о переговорах с РФ: Все будет так, как нужно Украине и нашим людям

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Представитель главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, который также является участником команды, ведущей переговоры с представителями страны-агрессора, перед началом третьего раунда переговоров записал видео в своем твиттере. Так, Подоляк отметил, что силой доказать у рф ничего не получится.

"Начнем диалог с представителями страны, до сих пор считающей, что в XXI веке можно силой выбить какие-то результаты надолго. Мы попытаемся доказать, что это не так".

Кроме того, чиновник также попросил украинцев не обращать внимания на все пророссийские фамилии, кружащиеся вокруг украинской власти: Януковича, Бойко, Мураева и Кивы.

"Прошу вас не обращать внимание на все эти фейки с какими-то фамилиями Януковича, Бойко, или кого они там еще хотят назначить спецпредставителями по Украине. Типа Мураева или Киву. Все будет так, как нужно Украине и так, как надо, нашим людям, которые уже доказали, что Украина побеждает", – отметил Подоляк.

Напомним, что прямо в эти минуты проходит встреча между представителями Украины и орками. Раньше была информация, что наркоманы из россии, чтобы виктор янукович снова стал президентом суверенной Украины. Впоследствии авторитетный инсайдер Bellingcat Христо Грозев писал, что на кремле хотят, чтобы должность Премьер-министра занимал Юрий Бойко.

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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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