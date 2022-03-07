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Под Прилуками ВСУ уничтожили тыловую колонну бензовозов оккупационных войск

Общие новости
(2 голосов)
Под Прилуками ВСУ уничтожили тыловую колонну бензовозов оккупационных войск

Скриншот

UA-Футбол
Новина українською

Без горючего проблематично будет наступать на Киев

Вооруженные Силы Украины разбили тыловую колонну бензовозов под городом Прилуки (Черниговская область). Точное количество единиц уничтоженной техники не сообщается, но известно, что это тыловые запасы оккупационных войск, планирующих наступление на Киев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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kravaserega (Kyiv)
07.03.2022 в 19:00
Скоро ведрами носить будут, твари
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