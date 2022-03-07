Оккупанты планируют активизировать авиацию, на направлениях Конотоп и Ахтырка враг потерял до 50% состава - ВСУ
Морально-психологическое состояние противника имеет тенденцию к ухудшению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает, что враг в последнее время стал активнее использовать авиацию для бомбардировки крупных городов. Однако группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов".
Также в ВСУ сообщают, что кафиры все чаще бьют по гражданскому населению.
"В населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.
Группировка врага, действующая на отдельных направлениях, Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.
Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях.
Морально-психологическое состояние противника остается очень низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях кафиры выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию России", - отчитываются в ВСУ.
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