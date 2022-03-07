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ЕС и США прекращают поставку валюты в российскую федерацию

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Придется переходить на китайские юани

ЕС и США прекращают поставку валюты в российскую федерацию

UA-Футбол
Новина українською

Европейский союз и Соединенные Штаты Америки прекращают поставки наличных евро и долларов на территорию российской федерации. Исключением является только тот случай, когда "нужно для личного использования путешествующим в Россию физическим лицам или ближайшим членам их семей, путешествующих вместе с ними".

Это означает, что официально приобрести доллар или евро в россии будет невозможно – только на "черном рынке", курс которого значительно превышает официальный курс валюты в стране. Между тем, официально доллар в россии сейчас стоит свыше (!) 170-ти рублей. Это антирекордные показатели в истории страны-оккупанта.

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В статье: война с Россией
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