Под Мариуполем полк Азов уничтожил танковую роту врага
Город держится
Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий
Город-герой Мариуполь продолжает держать оборону, а украинские воины ещё и проводят меткие контратаки. Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили танковую роту противника.
Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, враг потерял шесть боевых бронированных маашин и около 40 захватчиков.
Также в руки украинских воинов попала документация оккупантов: поименный список личного состава подразделения и адреса их проживания.
Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский
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