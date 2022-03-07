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Под Мариуполем полк Азов уничтожил танковую роту врага

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Город держится

Под Мариуполем полк Азов уничтожил танковую роту врага

Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий

UA-Футбол
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Город-герой Мариуполь продолжает держать оборону, а украинские воины ещё и проводят меткие контратаки. Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили танковую роту противника.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, враг потерял шесть боевых бронированных маашин и около 40 захватчиков.

Также в руки украинских воинов попала документация оккупантов: поименный список личного состава подразделения и адреса их проживания.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский присвоил Мариуполю звание "Город-герой".

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В статье: война с Россией
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