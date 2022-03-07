Под Мариуполем полк Азов уничтожил танковую роту врага

Город-герой Мариуполь продолжает держать оборону, а украинские воины ещё и проводят меткие контратаки. Сегодня морские пехотинцы и военнослужащие полка "Азов" уничтожили танковую роту противника.

Как сообщает пресс-служба Операции объединенных сил, враг потерял шесть боевых бронированных маашин и около 40 захватчиков.

Также в руки украинских воинов попала документация оккупантов: поименный список личного состава подразделения и адреса их проживания.