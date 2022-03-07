Подоляк - о третьем раунде переговоров: Есть положительные сдвиги по логистике гуманитарных коридоров
До прекращения огня еще далеко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Об этом в своем твиттере сообщил спикер главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По словам Подоляка, есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.
"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения, и мы получим более эффективную помощь людям, страдающим от агрессии российской федерации".
В то же время о прекращении огня и боевых действий консультации с оккупантами будут продолжены.
"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, перемирение и вообще боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат ", – сказал Подоляк.
Популярное сейчас
- 999 боевых машин. Новые данные потерь врага от Генштаба ВСУ
- Министр обороны Украины о поставках оружия с Запада: Пусть врага ждет сюрприз
- Бартулович: После войны многие украинские клубы могут исчезнуть
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Помогает готовить еду. Украинская звезда Playboy Даша Астафьева присоединилась к поддержке ВСУ
- Известный турецкий шеф-повар и ресторатор помогает Украине. ВИДЕО
Новости по теме
- 09:24 Украинские Советник главы ОП заявил, что с 9:00 будет режим тишины для гуманитарных коридоров
- 16:43 Украинские Стало известно, когда может состояться третий раунд переговоров между Украиной и рф
- 14:29 Украинские Канцлер Германии Шольц проводит переговоры с президентом рф по поводу гуманитарных коридоров