Подоляк - о третьем раунде переговоров: Есть положительные сдвиги по логистике гуманитарных коридоров

В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Об этом в своем твиттере сообщил спикер главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По словам Подоляка, есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения, и мы получим более эффективную помощь людям, страдающим от агрессии российской федерации".

В то же время о прекращении огня и боевых действий консультации с оккупантами будут продолжены.