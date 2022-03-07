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Подоляк - о третьем раунде переговоров: Есть положительные сдвиги по логистике гуманитарных коридоров

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До прекращения огня еще далеко

Подоляк - о третьем раунде переговоров: Есть положительные сдвиги по логистике гуманитарных коридоров

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В Беларуси завершился третий раунд переговоров между Украиной и страной-оккупантом. Об этом в своем твиттере сообщил спикер главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По словам Подоляка, есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров.

"Мы получили некоторые положительные результаты с точки зрения логистики гуманитарных коридоров. В них будут внесены изменения, и мы получим более эффективную помощь людям, страдающим от агрессии российской федерации".

В то же время о прекращении огня и боевых действий консультации с оккупантами будут продолжены.

"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, перемирение и вообще боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат ", – сказал Подоляк.

Читайте такжеПодоляк - о переговорах с РФ: Все будет так, как нужно Украине и нашим людям
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В статье: война с Россией Михаил Подоляк
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
07.03.2022 в 20:16
На рахунок чого з окупантом вести переговори щодо припинення вогню, якщо в нього неадекватні умови? Про що можна домовитися з орками, які висувають умову прем'єрства бойка, і визнання Донбасу і Криму їхніми?
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