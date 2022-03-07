Telegram полностью безопасен: Дуров рассказал, как ФСБ отжала у него ВК из-за Украины
У Павла своя причина ненавидеть кремль
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket
Основатель Telegram Павел Дуров заверил, что никаких данных о пользователях мессенджера российские спецслужбы не получат, рассказав свою историю отношений с ФСБ.
"Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия украинская (Иваненко), и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным как для меня, так и для Telegram", - пишет Павел в личном блоге.
"Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram чем-то менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в россии. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в россии.
Девять лет назад я был генеральным директором ВКонтакте, крупнейшей социальной сети в россии и Украине. В 2013 году российская служба безопасности ФСБ потребовала, чтобы я предоставил им личные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден покинуть россию.
Я потерял свою компанию и свой дом, но сделал бы это снова – без колебаний. Я с гордостью улыбаюсь, когда читаю свой пост в ВК от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них — собака в худи.
Когда я отказывался от этих требований, лично для меня ставки были высоки. Я все еще жил в россии, и моя команда и моя старая компания тоже базировались в этой стране.
С тех пор прошло много лет. Многое изменилось: я больше не живу в россии, у меня больше нет там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным — я выступаю за наших пользователей, несмотря ни на что. Их право на неприкосновенность частной жизни священно. Сейчас больше, чем когда-либо".
Напомним, после перехода ВКонтакте под контроль ФСБ Украина в 2017 году заблокировала эту социальную сеть. В Telegram, новом проекте Дурова, в том же 2017-м работало 25-30 сотрудников, но с тех пор мессенджер резко пошел вверх и сейчас количество его юзеров достигает 500 млн человек.
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