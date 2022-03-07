Ахметов: Весь мой бизнес помогает ВСУ защищать Украину. Траты, честно, даже не считаю
Эх, так бы в 2014 году!
Президент "Шахтера" и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заверил, что делает все возможное для обороны страны от российских оккупантов.
"Мой Фонд помогает людям выжить: поставляет продукты, медикаменты, а бизнесы СКМ помогают украинской армии защищать суверенитет нашей страны. Сколько потрачено на это? Честно говоря, даже не считаю. Все, что мы можем привезти, сделать – все делаем и будем делать дальше. Я буду инвестировать все свои силы и средства, чтобы Украина восстановилась и стала сильной и процветающей страной", - цитирует Ахметова Радио Свобода.
Бизнесмен также рассказал, что война стала для него полной неожиданностью и застала прямо в столице, которую в 4 часа, как Гитлер в 41-м, начали бомбить россияне.
"Новость о начале войны застала меня дома, в Киеве, в моей кровати. Я спал, ко мне забежал мой помощник со словами: "Ринат Леонидович, просыпайтесь! Нас бомбят, началась война!" Это военная агрессия, военное преступление и преступление против человечества в отношении моей страны и украинцев".
Ахметова ранее неоднократно критиковали за пассивную позицию во время вторжения РФ на Донбасс в 2014 году, но, похоже, он сделал правильные выводы из той ситуации.
Ранее еще один украинский "футбольный" миллиардер Александр Ярославский пообещал не менее миллиарда долларов на восстановление Харькова.
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