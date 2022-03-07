Представитель рф - о переговорах: Наши ожидания не оправдались. Мы уже взяли конкретные договора, но Украина эти документы забрала
На россии остались недовольны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Помощник президента страны-оккупанта Владимир Мединский по окончанию третьего раунда переговоров с украинской стороной пожаловался, что представители Украины не придерживается гуманитарных коридоров. При этом, чиновник забыл упомянуть, какими россияне эти гуманитарные коридоры
"Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорилсь на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими Вооружёнными силами на местах распоряжения их командования. Мы поставили вопрос ребром. Не очень понимаем, как это объяснить. Но надеемся, что с завтрашнего дня коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала в этом свои заверения", - сказал Мединский.
Кроме того, российская сторона обижена, что они захватили с собой на встречу письменных документы уже для подписания каких-то протоколов, но представители Украины забрали их с собой на изучение.
"Продолжилась дискуссия по политическим и военным аспектам, однако она идёт непросто и говорить о чём-что позитивном пока рано. Мы приехали с большим набором письменных документов. Мы уже взяли конкретные договора, проекты и предложения и надеялись, что сегодня по части тех пунктов, о которых уже вроде бы договорились принципиально, можно будет подписать хотя бы протокол. Однако украинская сторона все эти документы забрала на изучение домой. Подписать что-то на месте не смогла. Сказали, что мы вернёмся к этому вопросу, наверное, на следующей встрече.
Наши ожидания от [третьего раунда] переговоров не оправдались, но мы надеемся, что в следующий раз сумеем сделать более существенный шаг вперед. Переговоры будут продолжены", - выдохнул Мединский.
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