Представитель рф - о переговорах: Наши ожидания не оправдались. Мы уже взяли конкретные договора, но Украина эти документы забрала

Помощник президента страны-оккупанта Владимир Мединский по окончанию третьего раунда переговоров с украинской стороной пожаловался, что представители Украины не придерживается гуманитарных коридоров. При этом, чиновник забыл упомянуть, какими россияне эти гуманитарные коридоры нарисовали .

"Долго обсуждали проблему гуманитарных коридоров, о которых договорилсь на прошлой встрече, но которые абсолютно не работали по причине неисполнения украинскими Вооружёнными силами на местах распоряжения их командования. Мы поставили вопрос ребром. Не очень понимаем, как это объяснить. Но надеемся, что с завтрашнего дня коридоры наконец заработают. Украинская сторона дала в этом свои заверения", - сказал Мединский.

Кроме того, российская сторона обижена, что они захватили с собой на встречу письменных документы уже для подписания каких-то протоколов, но представители Украины забрали их с собой на изучение.