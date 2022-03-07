На территорию Украины вошло уже сто процентов российской армии, подготовленной к вторжению, - CNN

Несколькими днями ранее разведка США сообщала о том, что помешанный на императорских идеях путин уже ввел на территорию Украины 95 процентов армейских сил, подготовленных для вторжения и оккупации независимого государства. На сегодня, седьмого марта, ссылаясь на высокопоставленную персону в министерстве обороны США, CNN сообщает об использовании ста процентов потенциала российской армии на территории Украины.

Также американская разведка не видит признаков того, что россия готовит и подтягивает к границе с Украиной дополнительные резервы. В то же время, британские разведчики сообщают о том, что в ближайшие дни должна активизироваться авиация страны-оккупанта. Бомбардировка гражданской инфраструктуры и мирных жителей – единственный метод, благодаря которому россия еще надеется выбить для себя дивиденды в этой войне.