Интернациональный легион при ВСУ уже встал на защиту Украины

Первые иностранцы-добровольцы, приехавшие в Украину на войну, уже выполняют боевые задачи под Киевом. Они вошли в структуру Главного управления разведки Министерства обороны.

Глава разведки Кирилл Буданов уверен в стойкости и мотивации добровольцев, прибывших воевать с россией.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", - цитирует генерала официальный сайт ГУР.

В общей сложности через специальный сайт уже записались добровольцами на войну в Украине около 20 тысяч человек из 52 стран - преимущественно это ветераны военных конфликтов со значительным боевым опытом.