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Интернациональный легион при ВСУ уже встал на защиту Украины

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Ожидаем около 20 тысяч желающих повоевать с ордой

Интернациональный легион при ВСУ уже встал на защиту Украины

Фото: https://t.me/voynareal/13369

Новина українською

Первые иностранцы-добровольцы, приехавшие в Украину на войну, уже выполняют боевые задачи под Киевом. Они вошли в структуру Главного управления разведки Министерства обороны.

Глава разведки Кирилл Буданов уверен в стойкости и мотивации добровольцев, прибывших воевать с россией.

"Сегодняшняя война ведется не только против Украины, но и против всего свободного мира, против правового устройства человечества, что главным условием мира определяет право наций и стран на свободу и самоопределение, неприкосновенность территориальных границ государств. Преступный путинский режим решил повторить судьбу Гитлера и Третьего Рейха: прибег к тотальной захватнической войне с массовым убийством гражданского населения", - цитирует генерала официальный сайт ГУР.

В общей сложности через специальный сайт уже записались добровольцами на войну в Украине около 20 тысяч человек из 52 стран - преимущественно это ветераны военных конфликтов со значительным боевым опытом.

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В статье: война с Россией
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Источник:
ГУР

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