Тесть Давида Хочолавы погиб в войне с российскими оккупантами

Тесть защитника "Копенгагена" Давида Хочолавы погиб в боях против российских оккупантов, сообщает официальный сайт датского клуба.

В связи с трагедией грузину дали отпуск; клуб также начал сбор средств на поддержку украинцев и жестко осудил агрессию кремля.

Хочолава женился на украинке Юлии Сидоренко в 2020 году, когда еще выступал за "Шахтер". Его тесть с первых дней войны защищал Харьков от агрессора.

Позиция Давида относительно происходящего тоже предельно адекватна - ее он высказал почти сразу после начала боев в Instagram.