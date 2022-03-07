Тесть Давида Хочолавы погиб в войне с российскими оккупантами
Грузин женат на украинской девушке
Фото: fck.dk
Тесть защитника "Копенгагена" Давида Хочолавы погиб в боях против российских оккупантов, сообщает официальный сайт датского клуба.
В связи с трагедией грузину дали отпуск; клуб также начал сбор средств на поддержку украинцев и жестко осудил агрессию кремля.
Хочолава женился на украинке Юлии Сидоренко в 2020 году, когда еще выступал за "Шахтер". Его тесть с первых дней войны защищал Харьков от агрессора.
Позиция Давида относительно происходящего тоже предельно адекватна - ее он высказал почти сразу после начала боев в Instagram.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Копенгаген
Популярное сейчас
- Подоляк - о переговорах с РФ: Все будет так, как нужно Украине и нашим людям
- Трамп предложил разбомбить россию самолетами с нарисованной символикой Китая
- ВСУ накрыли аэродром возле Херсона – уничтожено 30 вражеских вертолетов
- Жадан: Полковник армии рф сказал, что мы быстренько, по окружной. Я вот думаю – он еще жив? Или все?
- Суперзвезды рок-музыки выразили поддержку Украине в борьбе с фашистами. ФОТО
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...