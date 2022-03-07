УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США готовы ввести запрет на импорт российской нефти
В тренде

США готовы ввести запрет на импорт российской нефти

Общие новости
(1 голосов)

Даже без согласования со странами Евросоюза

США готовы ввести запрет на импорт российской нефти

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединённые Штаты даже без участия союзников в Европе. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники.

Отказ от российских энергоносителей рассматривается Белым домом как следующий и один из самых мощных рычагов воздействия на кремль. Однако Европа в этом вопросе не единогласна. Ранее Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для Европы недопустимым является полный отказ от российских энергоносителей. Также ноту протеста предоставляют отдельные страны. К примеру, Премьер-министр Болгарии заявил, что страна может попросить для себя исключение, если под санкции ЕС попадут российские газ и нефть.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...