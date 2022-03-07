США готовы ввести запрет на импорт российской нефти
Даже без согласования со странами Евросоюза
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Администрация президента США Джо Байдена готова ввести запрет на импорт российской нефти в Соединённые Штаты даже без участия союзников в Европе. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на свои источники.
Отказ от российских энергоносителей рассматривается Белым домом как следующий и один из самых мощных рычагов воздействия на кремль. Однако Европа в этом вопросе не единогласна. Ранее Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что для Европы недопустимым является полный отказ от российских энергоносителей. Также ноту протеста предоставляют отдельные страны. К примеру, Премьер-министр Болгарии заявил, что страна может попросить для себя исключение, если под санкции ЕС попадут российские газ и нефть.
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