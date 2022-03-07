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В Житомире горит нефтебаза. Оккупант ударил по ней авиацией

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И за это ответят

В Житомире горит нефтебаза. Оккупант ударил по ней авиацией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Российский оккупант продолжает попытки захватить Украину. Стратегия – с воздуха бомбить как гражданские объекты, так и стратегически важные оборонные. Как стало известно из нескольких разных источников, около восьми вечера россияне нанесли авиаудар по нефтебазе в Житомире. Там разгорелся огромный пожар.

Людей из близлежащих к базе домов эвакуировали. Жертв нет.

Официальная информация:

7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и г. Черняхов. В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 20 человек и 4 ед. техники ГСЧС.

В Черняхове произошло возгорание двух полупустых резервуаров (емкость уточняется). Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС.

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В статье: война с Россией
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