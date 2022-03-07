В Житомире горит нефтебаза. Оккупант ударил по ней авиацией

Российский оккупант продолжает попытки захватить Украину. Стратегия – с воздуха бомбить как гражданские объекты, так и стратегически важные оборонные. Как стало известно из нескольких разных источников, около восьми вечера россияне нанесли авиаудар по нефтебазе в Житомире. Там разгорелся огромный пожар.

Людей из близлежащих к базе домов эвакуировали. Жертв нет.

Официальная информация: