На территорию Запорожской АЭС завезли российских пропагандистов-журналистов. Готовятся провокации
Не верьте врагу
Getty Images / Global Images Ukraine
На территорию Запорожской АЭС, которая остается под контролем российского оккупанта, завезли четырнадцать "журналистов" из-за поребрика. В ближайшее время они будут снимать фейковые сюжеты о "безопасности" на станции, о готовности "принять" делегацию МАГАТЭ и о "благодарности" работников АЭС, которые уже более десяти суток не могут произвести замену персонала, оккупантам-"освободителям". Цель врага неизменна – им нужна картинка для пропаганды на ТВ.
Добавим, что на территории АЭС сейчас находится около 50-ти единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и около 400-х военных преступников.
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