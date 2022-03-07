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На территорию Запорожской АЭС завезли российских пропагандистов-журналистов. Готовятся провокации

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Не верьте врагу

На территорию Запорожской АЭС завезли российских пропагандистов-журналистов. Готовятся провокации

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На территорию Запорожской АЭС, которая остается под контролем российского оккупанта, завезли четырнадцать "журналистов" из-за поребрика. В ближайшее время они будут снимать фейковые сюжеты о "безопасности" на станции, о готовности "принять" делегацию МАГАТЭ и о "благодарности" работников АЭС, которые уже более десяти суток не могут произвести замену персонала, оккупантам-"освободителям". Цель врага неизменна – им нужна картинка для пропаганды на ТВ.

Добавим, что на территории АЭС сейчас находится около 50-ти единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и около 400-х военных преступников.

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В статье: война с Россией
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