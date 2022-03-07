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Минус два. Главнокомандующий ВСУ отчитался о ликвидации российских самолетов

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Браво!

Минус два. Главнокомандующий ВСУ отчитался о ликвидации российских самолетов

Фото: APA

UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Федорович Залужный на своей странице в фейсбуке сообщил о том, что вечером, седьмого марта, силами украинской авиации и ПВО были ликвидированы два вражеских самолета.

"В 20:30 ПВО ПС ВСУ сбили над Киевом самолет ВКС РФ, в 21:10 в окрестностях города в воздушном бою был сбит второй вражеский самолет", - говорится в сообщении.

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В статье: война с Россией
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