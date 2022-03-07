УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана
В тренде

Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана

Общие новости
(2 голосов)

В США оценили смелость украинского Президента

Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана

Новина українською

Президентский фонд Рональда Рейгана наградил Владимира Зеленского медалью Свободы. За Президента, остающегося в Киеве, награду получила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Руководитель Фонда Рейгана Фредерик Райан подчеркнул "лидерство Главы Украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь".

Для справки: медаль Свободы учредили в 1992 году; ее вручают исключительно выдающимся мировым лидерам за значительный вклад в развитие свободы в мире.

В разное время награду получали Маргарет Тэтчер, Лех Валенса, Михаил Горбачев, Ицхак Рабин и другие, так что Зеленский попал в очень солидную компанию.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Владимир Зеленский
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
President.gov.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...