Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана

Президентский фонд Рональда Рейгана наградил Владимира Зеленского медалью Свободы. За Президента, остающегося в Киеве, награду получила посол Украины в США Оксана Маркарова.

Руководитель Фонда Рейгана Фредерик Райан подчеркнул "лидерство Главы Украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь".

Для справки: медаль Свободы учредили в 1992 году; ее вручают исключительно выдающимся мировым лидерам за значительный вклад в развитие свободы в мире.

В разное время награду получали Маргарет Тэтчер, Лех Валенса, Михаил Горбачев, Ицхак Рабин и другие, так что Зеленский попал в очень солидную компанию.