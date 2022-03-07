Зеленского наградили медалью Свободы Рональда Рейгана
В США оценили смелость украинского Президента
Президентский фонд Рональда Рейгана наградил Владимира Зеленского медалью Свободы. За Президента, остающегося в Киеве, награду получила посол Украины в США Оксана Маркарова.
Руководитель Фонда Рейгана Фредерик Райан подчеркнул "лидерство Главы Украинского государства и несокрушимость духа миллионов украинцев, которые отстаивают свое право выбирать собственное будущее и вдохновляют весь цивилизованный мир бороться за ценности свободы и демократии, которым Рейган посвятил свою жизнь".
Для справки: медаль Свободы учредили в 1992 году; ее вручают исключительно выдающимся мировым лидерам за значительный вклад в развитие свободы в мире.
В разное время награду получали Маргарет Тэтчер, Лех Валенса, Михаил Горбачев, Ицхак Рабин и другие, так что Зеленский попал в очень солидную компанию.
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