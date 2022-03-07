Джен Псаки: США не против передачи Польшей истребителей Украине
Также идут консультации с другими членами НАТО
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила американским СМИ, что США не были бы против передачи Польшей Украине советских истребителей Миг-29, которых у поляков более 25-ти. Напомним, что ранее Польша вызвалась помочь Украине самолетами при условии предоставления ей Соединенными Штатами другой более модернизированной авиатехники.
Также заокеанские СМИ пишут о том, что ведутся консультации с другими участниками НАТО по предоставлению самолетов Украине.
Издание Reuters пишет о том, что члены Конгресса США оказывают давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы тот способствовал немедленной передаче авиатехники Украине странами НАТО.
Главный посыл в том, что многие страны Восточной Европы имеют в своем вооружении советские истребители, с которыми легко будет управляться украинским пилотам. Также отметим, что некоторые украинские политологи и специалисты оценивают возможность закрытия неба над Украиной в пятьдесят процентов.
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