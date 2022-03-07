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Зеленский выступит перед Палатой общин Великобритании

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Очередная попытка достучаться

Зеленский выступит перед Палатой общин Великобритании

Фото: Офіс президента України

UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский через интернет-связь выступит перед Палатой общин Великобритании. Это нижняя палата парламента Великобритании.

Выступление состоится во вторник, восьмого марта 2022-го года. Зеленский попытается еще раз достучаться до европейцев в вопросе "закрытия неба" над Украиной.

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В статье: война с Россией
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