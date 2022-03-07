Зеленский выступит перед Палатой общин Великобритании

Президент Украины Владимир Зеленский через интернет-связь выступит перед Палатой общин Великобритании. Это нижняя палата парламента Великобритании.

Выступление состоится во вторник, восьмого марта 2022-го года. Зеленский попытается еще раз достучаться до европейцев в вопросе "закрытия неба" над Украиной.