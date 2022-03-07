Президент Украины подписал указ о возвращении домой украинских миротворцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в Украину украинских военных, выполнявших миротворческие миссии за пределами нашей страны.

"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в Указе.

Документ вступает в силу с момента его подписания.