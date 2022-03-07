Президент Украины подписал указ о возвращении домой украинских миротворцев
Для усиления нашей армии
ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении в Украину украинских военных, выполнявших миротворческие миссии за пределами нашей страны.
"Отозвать национальный контингент и национальный персонал, которые участвуют в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, в Украину с целью их участия в защите суверенитета и территориальной целостности государства", - говорится в Указе.
Документ вступает в силу с момента его подписания.
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