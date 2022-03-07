"Я остаюсь в Киеве. На Банковой". Очередное обращение Владимира Зеленского к украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский вечером понедельника, седьмого марта, в очередной раз обратился к украинскому народу. Президент отмечает, что он остается в Киеве, на Банковой. Отметил очередные бесчеловечные поступки оккупантов, заверил всех в победе, а также присвоил очередные награды Героям Украины.

Полное обращение Владимира Зеленского от 07.03.2022.