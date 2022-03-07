"Я остаюсь в Киеве. На Банковой". Очередное обращение Владимира Зеленского к украинцам
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Фото: КИЇВ.org
Президент Украины Владимир Зеленский вечером понедельника, седьмого марта, в очередной раз обратился к украинскому народу. Президент отмечает, что он остается в Киеве, на Банковой. Отметил очередные бесчеловечные поступки оккупантов, заверил всех в победе, а также присвоил очередные награды Героям Украины.
Полное обращение Владимира Зеленского от 07.03.2022.
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