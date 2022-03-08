Под Харьковом уничтожен еще один генерал российской армии, он захватывал Крым

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об очередных потерях среди высшего командного состава российской армии.

Во время боев близ Харькова был ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

Информация о смерти вражеского генерала была получена из радиоперехвата.

Это уже второй российский генерал, убитый в Украине. Ранее стало известно о смерти вражеского генерал-майора Андрея Суховецкого.

Напомним, в понедельник, 7 марта сообщалось об уничтожении командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова.