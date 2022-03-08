Под Харьковом уничтожен еще один генерал российской армии, он захватывал Крым
Кто с мечом к нам придет…
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об очередных потерях среди высшего командного состава российской армии.
Во время боев близ Харькова был ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.
Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".
Информация о смерти вражеского генерала была получена из радиоперехвата.
Это уже второй российский генерал, убитый в Украине. Ранее стало известно о смерти вражеского генерал-майора Андрея Суховецкого.
Напомним, в понедельник, 7 марта сообщалось об уничтожении командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова.
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