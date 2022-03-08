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Под Харьковом уничтожен еще один генерал российской армии, он захватывал Крым

Общие новости
(4 голосов)

Кто с мечом к нам придет…

Под Харьковом уничтожен еще один генерал российской армии, он захватывал Крым

Новина українською

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об очередных потерях среди высшего командного состава российской армии.

Во время боев близ Харькова был ликвидирован Виталий Герасимов – российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41 армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.

Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "за возвращение Крыма".

Информация о смерти вражеского генерала была получена из радиоперехвата.

Это уже второй российский генерал, убитый в Украине. Ранее стало известно о смерти вражеского генерал-майора Андрея Суховецкого.

Напомним, в понедельник, 7 марта сообщалось об уничтожении командира 61-й отдельной бригады морской пехоты ВС РФ подполковника Дмитрия Сафронова и заместителя командира 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады НДС ВС РФ подполковника Дениса Глебова.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (4)
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DesnaUA (Чернигов)
08.03.2022 в 09:29
Горіти вам в пеклі,рашисти!
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0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
08.03.2022 в 07:25
Махровий . Настаящій рю$$кій - глаза узкій !
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+1
0
metall5291 (Kharkiv)
08.03.2022 в 06:41
Пошел на концерт Кобзона.
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+3
0
fanat_football (Херсон)
08.03.2022 в 06:30
Як казали в одному кіно: "Чем больше сдадим, тем лучше". Пішов на аудієнцію до кістлявої старої.
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+4
0

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