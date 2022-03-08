Далеко за сотню. Воздушные силы ВСУ посчитали количество сбитых вражеских самолетов и вертолетов

Командование Воздушных сил ВСУ подытожило 12 сутки войны с российским врагом. Несмотря на все бравурные заявления оккупантов о господстве неба, украинская противовоздушная оборона до сих пор эффективно уничтожает россиян в воздухе.

"Многие крылатые ракеты, выпущенные россиянами по разным направлениям, не достигают целей именно благодаря ПВО государства. А сегодня одна из "крылатых» была перехвачена ракетой, выпущенной из украинского истребителя. Да, именно из того истребителя, которые, по заявлениям российского военного руководства, давно все уничтожены. А они существуют, потому что они – Призраки! И доказали это минувшей ночью, уничтожив в воздушном бою близ столицы сразу два вражеских истребителя. Третий в этом же бою сбили зенитные ракетные войска.

Очень успешно на нескольких стратегических направлениях отработала ударная авиация Воздушных Сил. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24 сожгли несколько колонн вражеской техники.

Еще в течение суток седьмого марта есть сведения об уничтожении одного вражеского вертолета и трех истребителей. Один из них в Харьковской области сбил военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, остальные два – под Киевом, были сбиты зенитным ракетным подразделением и истребителем авиации Воздушных Сил ВС Украины.

Таким образом, можно подвести предварительные итоги двенадцатых суток в воздушном противостоянии нашей системы противовоздушной обороны с российско-фашистскими войсками. Речь идет о ПВО всех составляющих Сил обороны Украины, от Воздушных Сил – до территориальной обороны.

Сбиты десятки крылатых и баллистических ракет оккупанта, 52 боевых самолета, 69 вертолетов и другие малоразмерные цели.

Закрываем небо сами и #NATO приглашаем!

Слава павшим Героям в борьбе за Украину!», - говорится в официальном сообщении командования Воздушных сил.