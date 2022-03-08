Как турецкий беспилотник Байрактар эффектно уничтожил российский Бук

В Сети появилось видео с уничтожением российского "Бука" турецким беспилотным аппаратом "Bayraktar", находящимся на вооружении у украинской армии.

Байрактар ТБ2 ("знаменосец") – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с двигателем внутреннего сгорания и воздушным винтом толкающего типа. Bayraktar TB2 с 4 управляемыми боеприпасами на подвеске может находиться в воздухе от 12 до 24 часов.

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Максимальная дальность управления — до 150 км. Это позволяет вести постоянное дежурство в воздухе и, после выявления целей, быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет (время реакции будет гораздо меньше, чем у авиации, что позволяет эффективно поражать цели, доступные лишь короткое время).