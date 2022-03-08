"Города бомбят, убивают детей". Шевченко не сдержал слез в прямом эфире
Легенда украинского футбола шокирован тем, что происходит на его родине
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сумел сдержать слез во время прямого эфира на итальянском телевидении, рассказывая о войне в нашей стране.
"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать.
Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.
Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости", – cо слезами на глазах рассказал Шевченко.
Voler bene a @jksheva7 ????— Pietro Raffa (@pietroraffa) March 6, 2022
L'Italia è con voi!pic.twitter.com/IOUIfFgNtQ#Shevchenko #StopPutinNOW
Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.
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