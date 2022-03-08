"Города бомбят, убивают детей". Шевченко не сдержал слез в прямом эфире

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сумел сдержать слез во время прямого эфира на итальянском телевидении, рассказывая о войне в нашей стране.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать.

Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости", – cо слезами на глазах рассказал Шевченко.