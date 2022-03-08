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"Города бомбят, убивают детей". Шевченко не сдержал слез в прямом эфире

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Легенда украинского футбола шокирован тем, что происходит на его родине

"Города бомбят, убивают детей". Шевченко не сдержал слез в прямом эфире

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не сумел сдержать слез во время прямого эфира на итальянском телевидении, рассказывая о войне в нашей стране.

"Мои родственники рассказывают мне о том, что происходит. Это ужас, от которого я хочу проснуться. Города бомбят, убивают детей и стариков, которые не могут уехать.

Это кажется страшным сном, кажется, что завтра я проснусь и вернусь в нормальную жизнь, но я понимаю, что этого не произойдет... Это реальность.

Украина хочет быть частью Европы, это было наше решение. Зеленский – великий президент, ведущий нас к нашей свободе и независимости", – cо слезами на глазах рассказал Шевченко.

Напомним, что 24 февраля россия начала вторжение на территорию Украины. Сегодня уже который день в городах страны происходит ужас – кафиры стреляют по школам, больницам, жилым домам; гибнут гражданские и маленькие дети.
Некоторые населенные пункты, в которых происходят ожесточенные бои, находятся на грани гуманитарной катастрофы. Оккупанты не дают возможности мирным жителям эвакуироваться и занимаются мародерством.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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