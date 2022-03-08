Решение ФИФА по футболистам из УПЛ, удар по чемпионату россии. Главные новости за 7 марта
А еще о претендентах на Челси и матч Миколенко
фото - Олександр Приходько
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 7 марта
ФИФА решила вопрос с практикой для украинских футболистов
Были внесены изменения в положения о трансфере и статусе игроков, которые приостановят их контракты с украинскими клубами. Таким образом, до следующего лета игроки клубов УПЛ смогут играть за границей без необходимости разрывать соглашения со своими текущими клубами. Сообщается, что сроки трансферных окон в таких случаях не будут иметь значения, футболисты должны пройти регистрацию в новых клубах до 7 апреля.
Нанесен еще один удар по клубному футболу страны агрессора
Мировая футбольная ассоциация официально разрешила всем иностранцам, выступающим в российском футбольном чемпионате, покинуть его в ближайшие три дня. У российских клубов есть время до 10 марта включительно, чтобы разойтись с футболистами и тренерами полюбовно; если не получится, те будут иметь право уйти в одностороннем порядке и устраиваться в других странах. Права на них россияне теряют. Как и в случае с украинскими легионерами, иностранные клубы смогут регистрировать беглецов из РПЛ вплоть до 7 апреля включительно.
Россияне не смогут посмотреть АПЛ, еще и могут потерять Бундеслигу
Английская Премьер-лига решила разорвать телеконтракт с медиакомпанией, владевшей телеправами на показ турнира на россии. По информации The Telegraph, юристы после анализа контракта дали зеленый свет на разрыв сделки. Ожидается также, что кроме АПЛ будут разорваны контракты на трансляцию Кубка Англии, Кубка лиги и Чемпионшипа.
А вот в Бундеслиге крайне недовольны, что официальный транслятор на россии не показал лого лиги в цветах украинского флага в минувшие выходные. Если это и дальше будет проигнорировано, Немецкий футбольный союз будет готов расторгнуть соглашение. Добавим, что ранее были прекращены трансляции в России французской Лиги 1.
Челси пользуется спросом
Как известно, российскому олигарху Абрамовичу существенно ограничили возможность деятельности в Британии из-за причастности к войне в Украине, поэтому он решил продать "Челси". Потенциальных покупателей оказалось предостаточно. В частности, американо-швейцарский консорциум, американский бизнесмен Вуди Джонсон и турецкий бизнесмен Мухсин Байрак. Также СМИ пишут о желании частного консорциума из Саудовской Аравии приобрести лондонский клуб. Аравийцы готовы выложить за "Челси" 3 миллиарда евро.
Миколенко сыграл полчаса против Тоттенгема
Виталий вышел на поле уже при счете 5:0 в пользу шпор. Кин забил в свои ворота, Кейн оформил дубль, по голу добавили Сон и Регилон. С Миколенко на поле "Эвертон" не пропустил, но и не забил. Команда украинца остается 17-й в турнирной таблице, "Тоттенхэм" догнал по очкам "Вест Хэм", да еще имеет две игры в запасе.
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