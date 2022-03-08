Хацкевич: Хочется, чтобы "спасителей" Украины и их детей привезли сюда на экскурсию

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал вторжение рф на территорию Украины. Белорус признался, что его родители не верят его словам о войне.

"Сколько уже прошло с начала бомбежек? По-прежнему отказываешься верить в происходящее. Хочется думать, что все решится за столом переговоров, а не через ракеты и гибель мирных жителей. Привыкнуть к войне невозможно — ты к ней просто не готов. Говорят, что человек ко всему привыкает, да. Но не в этом случае. На третий-четвертый день, когда звучала сирена, то пару раз оставались в квартире. Но, если предупреждают, что возможен обстрел или авианалет, — конечно, укрываемся в убежище. С вечера и до трех-четырех утра в любом случае находимся под землей. Хотя и это может не защитить, судя по тому, что творится в Харькове. Да и, если засыплет, кто-то должен быть сверху и откапывать. Такой у нас черный юмор.

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Что говорят мои родители в Минске? Конечно, они сильно переживают. Но у них совершенно другая информация. Бывает, ты сообщаешь о происходящем в Украине, а они утверждают, что такого не может быть. Мол, у вас там дезинформация. Я говорю: "Если вы и сыну не верите, а больше полагаетесь на телевизор, то ничего не могу сделать". У нас бывают конфликты на этой почве, к сожалению. Но потом остываем и находим общий язык. Я понимаю, что это не вина родителей — они видят лишь то, что им показывают. Ведь в россии то же самое. Я общаюсь с некоторыми ребятами, с которыми работал в волгоградском "Роторе". Присылаю им видео, фотографии. А они заявляют, что в россии такое не показывают, дескать, война идет только в ДНР и ЛНР. "Специальная операция".

Разговариваю ли я на украинском? Я отлично понимаю язык, могу на нем общаться. Но больше думаю и говорю на русском. Так вышло — и ничего. Никогда не было из-за этого негатива, за 26 лет ни один бандеровец меня не укусил и не перегрыз горло. Не понимаю, откуда эти фейки, что здесь кого-то кошмарят из-за языка. Не увидел этого ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде — самых западных точках. Хочется, чтобы "спасителей" Украины и их детей погрузили и привезли сюда на автобусную экскурсию. Пусть увидят все, что уже натворили. Я вижу, как здесь любят свою страну. И мне иногда даже стыдно за белорусов. В нашем гимне есть слова: "Мы, беларусы — мірныя людзі". И этим многое сказано. А в украинском гимне звучит фраза: "Душу, тіло ми положим за нашу свободу". Вот ребята и пошли защищать свою родину. И будут это делать, пока не умрут. Украинскую волю и дух не сломить — это должен знать каждый оккупант. Страна с 2014 года находится в состоянии войны и научилась давать отпор. Народ стал сплоченнее.