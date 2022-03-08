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Шовковский: Нет прощения тем, кто начинает войну, прикрываясь миром

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Экс-голкипер сборной Украины эмоционально высказался о действиях оккупантов

Шовковский: Нет прощения тем, кто начинает войну, прикрываясь миром

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Бывший голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский высказался о преступных действиях россиян на нашей земле.

"Никогда не было и никогда не будет более ценного в мире, чем жизнь человека! Жизнь наших родителей и наших детей! И никогда не будет прощения тому, кто, прикрываясь миром, начинает войну. Как бы "тот" эту войну не называл.

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"Тот" навсегда войдет в историю, но точно не так, как хотел бы. И имя "того" навсегда будет ассоциироваться с худшими подонками этого мира. Кто не помнит свою историю и не делает выводов, тот будет снова и снова повторять одни и те же ошибки, и у того никогда не будет будущего! Ничто в этом мире не пройдет бесследно…

Слава Украине! Слава Нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!", - написал Шовковский в своем Facebook.

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В статье: Александр Шовковский война с Россией
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