Грузины поют, поляк матерится. ВИДЕО, как иностранные добровольцы воюют за Украину

Иностранные добровольцы приезжают на помощь Украине со всего мира. Ранее МИД сообщал, что заявки на участие в Интернациональном батальоне подали около 20 тысяч иностранцев.

Собственно, уже начали появляться документальные подтверждения участия граждан мира в войне на стороне Украины. Ранее Радио Свобода публиковало сюжет о приезде британских морских пехотинцев. Затем последовали фото от главы украинской разведки. Теперь есть эффектные ВИДЕО.

Так, грузинские добровольцы, имея минутку передышки от уничтожения российских оккупантов, спели песню, завершив ее традиционным "Слава Украине".

А вот польский доброволец не подбирает слова, описывая, как было "раз***но русе гвано".