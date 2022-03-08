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Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

"Легитимный" проснулся

Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Виктор Янукович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и россии. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе".

Полный текст обращения:

22 февраля 2014 года во время Евромайдана Янукович был отстранен от власти Верховной радой Украины. Впоследствии, покинув Украину и находясь на территории россии, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем президенте Украины.

Читайте также"Я остаюсь в Киеве. На Банковой". Очередное обращение Владимира Зеленского к украинцам

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В статье: Виктор Янукович война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
УП

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Комментарии (9)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 12:27
А мы не верим что он живой. Привезите его сюда, докажите, а мы посмотрим...
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0
0
Dimoncho (Kharkiv)
08.03.2022 в 11:44
долб...ёб
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+2
0
can (Торонто, Львов)
08.03.2022 в 11:19
Не знаю - пистолет у виска, наркотики, е....нутость на всю голову! Что еще может выдавить из недочеловека такое?
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+2
0
DesnaUA (Чернигов)
08.03.2022 в 11:17
Х.у.й.л.у своєму поради давай,п.і.д.а.р!!!!
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+2
0
avatar
scorpius (Ck)
08.03.2022 в 10:39
А не тот ли это м*дак, который стоял у истоков этой самой войны 8 лет назад?
Ответить
+3
0
Лекарь (село Дарница)
08.03.2022 в 10:21
Вітя, ти приїзджай сюди. Ми будемо дуже раді тебе бачити. В тебе ще є шанс, явитися сюди, та відбути покарання.
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+5
0
avatar
Динамист (Киев)
08.03.2022 в 10:05
Я вібачаюсь,я може не в курррсі а це що за інтелегентний в очках ЧЕПУШИЛА?
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+6
0
can (Торонто, Львов)
08.03.2022 в 10:58
Який інтелегентний? Це ж проФФесор!
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+2
0
football_soccer (Украина)
08.03.2022 в 09:48
Остановить любой ценой? Про цены говорит человек, который будучи президентом страны, просто сбежал со страны . И что значит Украина, Донбасс будут благодарны? Почему раздельно ? Украина и Донбасс раздельно это и есть та "любая цена" по версии легитимного? молчал бы уже , после того, как трусливо сбежал со страны
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+6
0

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