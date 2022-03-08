Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие

Остановить любой ценой? Про цены говорит человек, который будучи президентом страны, просто сбежал со страны . И что значит Украина, Донбасс будут благодарны? Почему раздельно ? Украина и Донбасс раздельно это и есть та "любая цена" по версии легитимного? молчал бы уже , после того, как трусливо сбежал со страны