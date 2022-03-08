Янукович обратился к Зеленскому: Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие
"Легитимный" проснулся
Getty Images / Global Images Ukraine
Виктор Янукович обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".
"Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично Вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и россии. Вам будут благодарны украинский народ и Ваши партнеры на Западе".
Полный текст обращения:
⚡️Віктор Янукович звернувся до президента України Володимира Зеленського:— PolitKraina (@PolitKraina) March 8, 2022
«Особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди». pic.twitter.com/TWQQjcQdAD
22 февраля 2014 года во время Евромайдана Янукович был отстранен от власти Верховной радой Украины. Впоследствии, покинув Украину и находясь на территории россии, он неоднократно публично заявлял о себе как о действующем президенте Украины.
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