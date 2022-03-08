"Мы первые, а вы – вторые". Владимир Зеленский предупредил Запад касательно аппетитов рф
Все верно
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Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, то следующими целями россии могут быть они. Об этом он сказал в рамках интервью ABC World News Tonight.
"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой зоне свободы. А когда нарушают и наступают на пределы прав и свобод, то вы должны нас защищать. Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он будет хотеть еще, еще и еще".
"Мы не можем допустить, чтобы россия была только в небе, потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего. Мы не контролируем наше небо. Байден? Я уверен, что президент США может больше, и я хотел бы в это верить. Он на это способен".
"Народ, который меня избрал, не готов к капитуляции, мы не готовы к ультиматумам. Но мы можем дискутировать с Россией о дальнейшем будущем Крыма и Донбасса. Денацификация, которую предлагает путин, – это уничтожение нации, это нацизм, как в 40-х годах".
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