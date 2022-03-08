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Танков больше 300-х. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 8 марта

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Танков больше 300-х. Данные о потерях россиян по состоянию на утро 8 марта

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ опубликовал данные об общих боевых потерях российских оккупантов с момента вторжения по седьмое марта включительно.

Итак, украинская Армия уничтожила почти 12 тысяч солдат вражеской армии, 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 120 артиллерийских систем, 56 реактивных систем залпового огня, 27 единиц средств ПВО, 474 единицы автомобильной техники, 60 цистерн.

Ранее командование Воздушных сил отчиталось об уничтожении 52 боевых самолетов и 69 вертолетов.

Традиционно напоминаем, что данные уточняются, потому что подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

"Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Итого победим! Слава Украине!", - говорится в сообщении Генштаба.

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В статье: война с Россией
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