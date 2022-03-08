Российские изверги разбомбили жилой район Сум - десятки погибших

В ночь на восьмое марта российская армия нанесла авиаудар по жилым домам в Сумах, расположенным на улицах Роменска и Спартака.

В результате масштабных разрушений погибли, по меньшей мере, 18 мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Отметим, что Сумы с начала нападения россии оказались под ударом вражеских войск, в настоящее время город фактически окружен. Как заявила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, во вторник, 8 марта, должен заработать гуманитарный коридор для Сумы. Он официально согласован министерством обороны россии в соответствующем письме Международному комитету Красного Креста в россии.

Маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы, Голубовка, Лохвица, Лубны, Полтава. Никакие другие маршруты не согласовывались.

При этом Верещук уже заявил, что украинские власти располагают информацией о том, что российская сторона запланировала срыв работы этого гуманитарного коридора. Готовятся манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать другим путем – не согласованным и не безопасным.