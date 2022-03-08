Федорчук - про Тимощука и Ордеца: Без предателей не было ни одной нации

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о том, что украинцы Анатолий Тимощук и Иван Ордец до сих пор продолжают работать в россии.

- Как вы относитесь к тому, что Тимощук и Ордец до сих пор продолжают работать в России?

- Без предателей не было ни одной нации. Каждый выбирает свой путь. Они свой выбрали. Я хотел бы обратиться ко всем футболистам. Не увлекайтесь ура-патриотизмом. Тимощук был весь с ног до головы обклеенный украинской символикой.

Я презираю людей, которые рекламируют свои вероисповедания, когда демонстративно молятся перед камерами и ходят в церковь, чтобы голы забивать. Я презираю людей, которые демонстративно показывают свой патриотизм, пытаясь доказать, что они выше кого-то. Настоящий патриотизм показывают ребята на передовой, которые воют не в вышиванках, но защищают нашу родину.

Так что надо менять подход. Тимощук – яркая иллюстрация того, что за красивой оберткой может быть совсем не то, что мы ожидаем. Нам надо перестать верить тем, кто пускает пыль в глаза.

Когда люди ни с того ни с сего хотят понравиться, это всегда вызывает подозрение. Мужчина не должен нравиться. Он должен демонстрировать свой потенциал. Им должны гордиться и его должны уважать. А у нас слишком много спортсменов, которые хотят понравиться.

- Удивились, что Алиев пошел в тероборону?

- Саша – честный парень. По молодости он не всегда адекватно оценивал ситуацию, но честности у него не отнять. Я был в нем абсолютно уверен. Пусть он не всегда продуманные решения принимал в жизни, но это маленький человек с сердцем льва, - подытожил Федорчук.