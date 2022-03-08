"Если мы останавливаем вторую армию мира, то мы – первые", - Минобороны

Заместитель Министра обороны Анна Маляр в обращении к украинскому народу на своей странице в фейсбук очень высоко оценила возможности армии орков, которых на смех уже поднял весь мир.

"[Очередной день] день войны и мощного сопротивления. Сопротивления, которого не ожидал враг. Сопротивления, которое поражает

Вторая армия мира, как они себя называют, несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи. Если мы останавливаем вторую, то мы – первые.

За эти дни стало очевидно, что наше государство и общество хорошо закалены войной. Мы умеем воевать, умеем обеспечивать свою армию, мы умеем организовать волонтерское движение и становиться в строй.

Всего за несколько дней мы централизованно развернули территориальную оборону, добровольческое движение – добровольческие формирования территориальных общин, волонтерскую помощь. Мы каждый на своем месте организованно делаем все для победы. Никакого хаоса нет.

Да, наша борьба сложна, изнурительна, есть потери. Потому что цена свободы высока. Наше общество так же крепко, как и наша армия. За эти дни мы показали всему миру - "не влезай сюда, потому что убьют".

Наши задачи сейчас таковы:

- дожать врага

– стать сильным тылом для нашей армии

- не оплошать в память о погибших, которые уже отдали жизнь за Украину

Мы сильны! Мы вместе! Мы победим!", - говорится в заявлении Маляр.