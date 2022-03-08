Стиль орков. Заместителю председателя Харьковской ОГА в WhatsApp предлагали перейти на сторону оккупанта
У нас такое не работает
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Враг решил переманить на свою сторону заместителя председателя Харьковской областной военной администрации Романа Семенуху. Об этом сам чиновник сообщил на своей странице в фейсбуке.
В мессенджере WhatsApp ему пришло сообщение следующего содержания: "Не доводите до гуманитарной катастрофы! Подумайте о своих гражданах и семьях. Для обсуждения гарантий безопасности обращаться в телеграм @Khen1945. Не позволяйте националистам прикрываться Вами!".
Ответ Семенухи был лаконичен и в направлении русского военного корабля.
"Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то.
Вынужден добавить. Я внук тех, кого россияне убивали голодом в 32-м, я внук тех пережил вторую мировую, я обычный украинец, делающий свою работу. Нас миллионы, непокоренные. Победа скоро!", – написал Семенуха в фейсбуке.
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