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"Враг истощен, мы готовим наступление". Председатель Николаевской ОГА – о ситуации в городе

Общие новости
(1 голосов)

Ким успокаивает не хуже Арестовича

"Враг истощен, мы готовим наступление". Председатель Николаевской ОГА – о ситуации в городе

Корабелов

Новина українською

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился в своем Telegram-канале новым видео.

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"Миколаїв. 10:50, 8 березня. Добрий день! Ми з Миколаєва! Говорю именно из Николаева. Потому что 8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области. Первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны".

"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой. Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!"

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В статье: война с Россией Виталий Ким
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Комментарии (2)
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2.dc (Николаев)
08.03.2022 в 12:37
+++! Этот Ким - это просто лучик света для Николаевщиы. Это первый, и самый здесь главный канал новостей и оптимизма. Дай тебе Боже сил и здоровья …
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.03.2022 в 12:20
Мэр "Позитив" порвёт оккупантов.
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