"Враг истощен, мы готовим наступление". Председатель Николаевской ОГА – о ситуации в городе
Ким успокаивает не хуже Арестовича
Корабелов
Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился в своем Telegram-канале новым видео.
"Миколаїв. 10:50, 8 березня. Добрий день! Ми з Миколаєва! Говорю именно из Николаева. Потому что 8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области. Первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны".
"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой. Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!"
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