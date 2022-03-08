"Враг истощен, мы готовим наступление". Председатель Николаевской ОГА – о ситуации в городе

Председатель Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким поделился в своем Telegram-канале новым видео.

"Миколаїв. 10:50, 8 березня. Добрий день! Ми з Миколаєва! Говорю именно из Николаева. Потому что 8 марта 1944 года началось освобождение Николаевской области. Первый населенный пункт, который был освобожден – это Новый Буг. Ребята, новобужане, давайте историю оправдывать, случайности не случайны".

"Этой ночью было мало обстрелов, знаем, что враг истощен. А вот мы получили подкрепление, к нам зашли ребята с техникой. Мы готовим наступление. Мы честные, мы предупреждаем – мы придем и вас развалим. Так что ждите, я скоро к вам приду. И будем освобождать Николаевщину именно с 8 марта. Быть добру!"