Зеленский: рф за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиации, сколько за эти 13 дней в Украине

Обращение Президента Украины, Владимира Зеленского, утром тринадцатого дня войны.

"Если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Ибо есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего, это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Именно то, что нас хотят лишить эти слабые кафиры. Именно то, что должен защитить мир".

"С праздником весны. Украинских женщин, наших девушек, жен, матерей. Всегда. Но не сегодня".

"Оккупанты снова бомбили Сумы. Авиабомбами. Наш мирный город, никогда в своей истории не угрожавший России!"

"В Мариуполе впервые за десятки лет, впервые вероятно со времен вторжения нацистов, от обезвоживания умер ребенок".

"Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней в Украине".

"13 дней, когда мы слышим обещания. 13 дней, когда нам говорят, что вот-вот будет помощь в небе. Будут самолеты. Нам их передадут..."

"Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах – безусловно, на российском государстве".

"Ответственность за смерти – и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах очевидно необходимое решение. На тех, кто еще не обезопасил украинское небо. От русских убийц".

"Гуманитарные коридоры. Люди понимают, что русские войска могут просто расстрелять этот транспорт в пути".

"Я обращаюсь непосредственно к народам мира, если лидеры мира не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Это геноцид".