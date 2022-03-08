Азов: рф снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя
Подлость – фишка оккупанта
Азов
Россияне начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города, об этом сообщает полк "Азов" в своем Telegram-канале:
"Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".
Напомним, ранее окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.
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Источник:"Азов"
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