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Азов: рф снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя

Общие новости
(2 голосов)

Подлость – фишка оккупанта

Азов: рф снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя

Азов

Новина українською

Россияне начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города, об этом сообщает полк "Азов" в своем Telegram-канале:

"Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".

Напомним, ранее окруженным врагом Сумам предоставили "зеленый коридор", начался первый этап эвакуации.

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В статье: война с Россией Азов
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Источник:
"Азов"

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