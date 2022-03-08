Азов: рф снова срывает обстрелами эвакуацию из Мариуполя

Россияне начали атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города, об этом сообщает полк "Азов" в своем Telegram-канале:

"Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дороги от мин, сняты инженерные заграждения и другое. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".