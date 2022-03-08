Украинские спортсмены завоевали девять медалей за день на Паралимпиаде-2022

Украина получила девять наград в четвертый день зимних Паралимпийских Игр в Пекине: две золотые, четыре серебряных и три бронзовых медали, сообщил Национальный олимпийский комитет.

Все они были добыты в разных классах биатлонных гонок на 10 км. Только сине-желтые цвета развевались над пьедесталом сразу в двух видах программы", – говорится в сообщении.

У женщин среди участниц с поражением опорно-двигательного аппарата (класс стоячие): золото завоевала Ирина Буй, серебро – Александра Кононова, бронзу – Людмила Ляшенко.

У мужчин, соревновавшихся в категории с нарушением зрения, вся первая пятерка осталась за представителями Украины, сообщили в НОК.

"Виталий Лукьяненко (класс B3, гайд Бабар) стал уже двукратным чемпионом Паралимпиады-2022. Компанию на пьедестале ему составили Анатолий Ковалевский (серебро) (класс B2, гайд Мукшин) и Дмитрий Суярко (бронза) (класс B2, гайд Никонович)", – говорится в сообщении.

"Вице-чемпионами Паралимпиады, получив свою вторую и третью медали Пекина-2022 соответственно, стали Григорий Волчинский (класс LW8) и Оксана Шишкова (класс B2, гайд Марченко). Бронзу завоевал Тарас Радь (класс LW12)", – сообщили в НОК.

Всего у Украины уже 17 медалей: 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые.

В общем зачете Украина занимает второе место, лидирует Китай, у которого 27 медалей, третье место у Канады – 13 наград.