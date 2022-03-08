Известный украинский боксер пополнил ряды киевской территориальной обороны

Украинский боксер Денис Беринчик поделился в своем Instagram фотографиями, на которых можно увидеть, что спортсмен взял в руки оружие. Он присоединился к рядам киевской территориальной обороны.

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик будет защищать свой микрорайон ДВРЗ. Напомним, ранее к территориальной обороне столицы присоединился Василий Ломаченко, он защищает Белгород-Днестровский. Также Александр Усик вступил в ряды территориальной обороны Киевской области.

Напомним, россия вторглась в Украину в ночь на 24 февраля. Украинская армия и силы территориальной обороны сорвали планы неприятеля захватить страну в максимально короткие сроки. Враг терпит огромные как человеческие, так и материальные потери. Сопротивление украинского народа нашло поддержку Запада, в Европе нам оказывают финансовую помощь, передает оружие и бьют по Москве страшными экономическими санкциями.