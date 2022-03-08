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Жан Беленюк показал, как россияне разрушили зал, где он начинал заниматься спортом – ВИДЕО

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Русский мир против спорта

Жан Беленюк показал, как россияне разрушили зал, где он начинал заниматься спортом – ВИДЕО

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Олимпийский чемпион и народный депутат Украины Жан Беленюк провел экскурсию для журналистов возле спорткомплекса «Авангард» в Киеве. Здесь Жан начинал заниматься спортом, в частности, баскетболом, прежде чем полностью переключиться на борьбу.

Спорткомплекс «Авангард» расположен на улице Юрия Ильенко рядом с телецентром и телевизионной башней. Первого марта российский враг нанес ракетный удар по башне, в результате которого погибли пять человек. В результате удара и был разрушен спорткомплекс.

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В статье: Жан Беленюк война с Россией
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