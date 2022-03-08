Сын и внук знаменитой украинской певицы пытались сбежать в Молдову

Вчера, 7 марта, на украино-молдавской границе в Могилеве-Подольском задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно покинуть нашу страну.

Среди задержанных: 8 граждан Украины призывного возраста, а 9-й – так называемый "поводырь", гражданин Молдовы. На лодке мужчины пытались переправиться в соседнюю страну. Среди нарушителей были сын и внук певицы Софии Ротару.

Сообщается, что все они были задержаны. Их целью было избежать всеобщей мобилизации, объявленной президентом Владимиром Зеленским в начале войны с рф. На данный момент мужчинам (18-60 лет) запрещено покидать территорию Украины.