Сын и внук знаменитой украинской певицы пытались сбежать в Молдову
Их поймали
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Вчера, 7 марта, на украино-молдавской границе в Могилеве-Подольском задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно покинуть нашу страну.
Среди задержанных: 8 граждан Украины призывного возраста, а 9-й – так называемый "поводырь", гражданин Молдовы. На лодке мужчины пытались переправиться в соседнюю страну. Среди нарушителей были сын и внук певицы Софии Ротару.
Сообщается, что все они были задержаны. Их целью было избежать всеобщей мобилизации, объявленной президентом Владимиром Зеленским в начале войны с рф. На данный момент мужчинам (18-60 лет) запрещено покидать территорию Украины.
Українці під проводом громадянина Молдови намагались втекти з країни на човні. Серед них – син і онук співачки Софії Ротару. pic.twitter.com/dKSfMcii3T— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 8, 2022
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