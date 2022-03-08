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Сын и внук знаменитой украинской певицы пытались сбежать в Молдову

Общие новости
(1 голосов)

Их поймали

Сын и внук знаменитой украинской певицы пытались сбежать в Молдову

Day

Новина українською

Вчера, 7 марта, на украино-молдавской границе в Могилеве-Подольском задержали группу из 9 человек, которые пытались незаконно покинуть нашу страну.

Среди задержанных: 8 граждан Украины призывного возраста, а 9-й – так называемый "поводырь", гражданин Молдовы. На лодке мужчины пытались переправиться в соседнюю страну. Среди нарушителей были сын и внук певицы Софии Ротару.

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Сообщается, что все они были задержаны. Их целью было избежать всеобщей мобилизации, объявленной президентом Владимиром Зеленским в начале войны с рф. На данный момент мужчинам (18-60 лет) запрещено покидать территорию Украины.

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В статье: война с Россией София Ротару
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Комментарии (2)
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football_soccer (Украина)
08.03.2022 в 14:32
молдовський кордон...не шукай вечорами
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+3
0
football_soccer (Украина)
08.03.2022 в 14:31
молдовський кордон...не шукай вечорами
Ответить
+1
0

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