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Арестович: У рф нет успехов на земле и в воздухе, усилия брошены на информационно-психологическую войну

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Не поддаемся панике

Арестович: У рф нет успехов на земле и в воздухе, усилия брошены на информационно-психологическую войну

ОП

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Основные тезисы дневного обращения Алексея Арестовича – советника главы Офиса Президента Украины по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны:

"Темпы продвижения противника существенно замедлились, и там, где они наступали, наступление остановлено. Те силы, которые продолжают движение, движутся малыми силами, проводят разведку и не составляют угрозу в тех местах, которые они отмечают в своих сообщениях".

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"Из-за отсутствия успехов на земле и в воздухе усилия перенесены на информационно-психологическую войну. Поэтому 2-3 дня мы слышим о захватах городов. Наша задача - не верить в их лживые сообщения".

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В статье: война с Россией Алексей Арестович
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