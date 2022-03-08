"Я должен это преодолеть". 97-летний украинский теннисист рассказал о жизни во время войны
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97-летний украинец Леонид Станиславский, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной теннисист в мире, уже сыграл с 21-кратным чемпионом турниров Большого шлема Рафаэлем Надалем, он мечтает сразиться с великим швейцарцем Роджером Федерером. Однако на данный момент у него есть только одно простое желание – выжить.
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"Надеюсь, я доживу до 100 лет. Я должен пережить эту пугающую ситуацию".
"Война началась 24 февраля. С этого дня и до сих пор я практически не выхожу на улицу. Сижу дома... Запасы есть, холодильник полный. Сижу дома, никуда не выхожу".
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