"Я должен это преодолеть". 97-летний украинский теннисист рассказал о жизни во время войны

97-летний украинец Леонид Станиславский, занесенный в Книгу рекордов Гиннеса как самый возрастной теннисист в мире, уже сыграл с 21-кратным чемпионом турниров Большого шлема Рафаэлем Надалем, он мечтает сразиться с великим швейцарцем Роджером Федерером. Однако на данный момент у него есть только одно простое желание – выжить.

"Надеюсь, я доживу до 100 лет. Я должен пережить эту пугающую ситуацию".